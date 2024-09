Confirmado Notícia

Morre Juan Izquierdo, jogador uruguaio que teve arritmia cardíaca em jogo contra o São Paulo

Zagueiro do Nacional estava internado no Hospital Albert Einstein depois de ter sido retirado de ambulância do gramado em partida no último dia 22

27/08/2024 - 22h42min Atualizada em 28/08/2024 - 10h39min