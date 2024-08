O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, do Uruguai, foi submetido a novos exames neste domingo, no Hospital Albert Einstein, onde está internado desde quinta-feira, após desmaiar no campo do MorumBis em partida contra o São Paulo, pela Libertadores. De acordo com o Boletim Médico publicado nesta tarde, foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana.