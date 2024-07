O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou, na última quarta-feira (10), a "Operação Marcola", que investiga associação criminosa de ex-dirigentes do Brasil de Pelotas. Entre os suspeitos estão Evânio Bandeira Tavares (ex-presidente do clube), Tiago Rezende (Central de Sócios) e Wederson Antonossi (CEO do clube entre 2022 e 2023).