O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou nesta quarta-feira (10) a "Operação Marcola" em busca de provas sobre a associação criminosa de ex-dirigentes do Brasil de Pelotas, suspeitos de desviar e se apropriar de recursos do time. A operação, que teve início no ano passado, cumpre 10 mandados de busca e apreensão no município de Pelotas, no Sul do Estado, e em Contagem, Minas Gerais.