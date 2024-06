Rai Duarte espera há dois anos por uma resolução para o caso que ganhou seu nome. Em 1º de maio de 2022, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público do RS, ele e outros 11 torcedores do Brasil de Pelotas foram torturados por 17 policiais militares após uma partida do Xavante contra o São José, no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre.