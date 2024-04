A auditoria da Justiça Militar do RS começou a ouvir nesta quarta (10) as vítimas do Caso Rai Duarte. A audiência apura o episódio em que torcedores do Brasil de Pelotas alegam terem sofrido tortura de policiais militares após uma partida contra o São José, no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, em 1º de maio de 2022.