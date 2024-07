Na estreia do goleiro Cássio, o Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e conquistou a sétima vitória consecutiva como mandante. De quebra, manteve 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Gabriel Veron e Matheus Pereira. Thiago Borbas descontou.