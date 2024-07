O Juventude anunciou o primeiro reforço da janela de transferências do segundo semestre. O Departamento de Futebol confirmou, nesta sexta-feira (12), a contratação do atacante equatoriano Ronie Carrillo, 27 anos. O atleta, que estava no Portimonense-POR, assina contrato definitivo com o Juventude até o fim da temporada de 2025.