Dedicação, luta e vontade de voltar a se firmar em um gigante do cenário nacional. Esse foi o tom da apresentação do goleiro Hugo Souza e sua primeira coletiva nesta sexta-feira como reforço para o gol do Corinthians. Contratado por empréstimo até o final do ano, ele comentou sobre a sua passagem pelo futebol português e a chegada ao time paulista.