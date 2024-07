O Flamengo perdeu a chance de seguir isolado na liderança do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, pela 16ª rodada, o time carioca até dominou boa parte do jogo disputado no Maracanã, mas acabou derrotado pelo Fortaleza, pelo placar de 2 a 1. De quebra, viu o Palmeiras vencer e assumir a ponta. Os cearenses, por sua vez, embalaram a segunda vitória seguida e continuam subindo na tabela.