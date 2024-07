O Palmeiras acelerou no segundo tempo depois de uma primeira etapa vacilante, derrotou o Atlético Goianiense por 3 a 1 nesta quinta-feira, e ganhou gás na disputa pela liderança do Brasileirão. No Allianz Parque, Estêvão mais uma vez foi protagonista da vitória palmeirense, ao participar de dois dos três gols, marcados por Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinícius, este contra.