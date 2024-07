O meia Maurício foi apresentado nesta segunda-feira (8), na Academia de Futebol, como novo reforço do Palmeiras. Com um semblante leve e um sorriso de orelha a orelha, o ex-jogador do Inter foi recepcionado pela presidente Leila Pereira e elogiou em vários momentos a estrutura do clube. Ele também mostrou muita ansiedade em fazer a sua estreia com a camisa alviverde, de número 18.