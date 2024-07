Pior visitante do Campeonato Brasileiro - com sete derrotas em sete jogos - o Fluminense conseguiu pontuar pela primeira vez longe do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, com gol de Kauã Elias, aos 44 minutos do segundo tempo, o time carioca buscou o empate por 1 a 1 contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.