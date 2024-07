Bebê a bordo Notícia

Fernanda Garay anuncia gravidez: "Nosso bebê está vindo para encher as nossas vidas com mais cor"

Ex-jogadora de vôlei, de 38 anos, contou a novidade em seu perfil no Instagram, com uma foto ao lado do marido, Marcio Santos

16/07/2024 - 18h15min