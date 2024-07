Apresentado nesta segunda-feira (9) como reforço do Cruzeiro, o volante Matheus Henrique se diz ansioso por viver um novo amor, agora, no time celeste. Ele revelou ter adiado a lua de mel com sua esposa para assinar com o clube mineiro. A negociação foi conduzida por Alexandre Mattos, responsável por qualificar o elenco neste segundo semestre de Campeonato Brasileiro.