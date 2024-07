Em tarde de pouca inspiração, o Corinthians foi derrotado neste domingo (7) pelo Cruzeiro, por 3 a 0, no Mineirão. O time alvinegro foi castigado por erros individuais de Félix Torres e Hugo, careceu de ideias para agredir o adversário e não foi páreo no duelo com a equipe mineira. Matheus Pereira e Barreal, no primeiro tempo, e o ex-palmeirense Gabriel Veron, no segundo, marcaram os gols da partida.