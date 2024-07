O Flamengo deixou escapar a oportunidade de aumentar sua "gordura" na liderança do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás do placar, o time carioca buscou o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, neste sábado (6), com gol de Pedro, na abertura da 15ª rodada. Mesmo assim, o time do técnico Tite não perderá a liderança da tabela ao fim da rodada.