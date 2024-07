Após 92 dias da final do Gauchão, Juventude reencontra o Grêmio pelo Brasileiro

O Juventude passou longe de flertar com a zona do rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde sempre figurou da 13ª posição para cima neste começo de competição. Neste domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, o time do técnico Roger Machado quer se recuperar das duas derrotas fora de casa e vai enfrentar o Grêmio, que está há seis rodadas no Z-4.