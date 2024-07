O jogador Pedro Henrique, ex-Inter e atualmente no Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas. De acordo com a ESPN, o fato ocorreu na noite de terça-feira (2). O veículo que o atacante ex-Inter estaria conduzindo bateu no portão de uma casa em um condomínio em Arujá, cidade da região metropolitana de São Paulo.