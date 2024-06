O craque brasileiro da atualidade joga pelo maior clube do mundo, mas isso não impede que outros ricos queiram contratá-lo. Segundo a rádio RMC Sport, da França, o PSG tem interesse em Vinicius Jr, do Real Madrid. A possível investida busca suprir a saída de Mbappé, que deixou a equipe parisiense para assinar justamente com os espanhóis.