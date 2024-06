Foi aprovado por unanimidade, nesta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o projeto de lei "Vini Junior". A proposta determina a utilização de um protocolo de combate à discriminação em estádios de futebol e arenas esportivas em casos de suspeita de racismo, injúria racial ou homofobia. O PL 267/2023 é de autoria da deputada Luciana Genro (PSol) e segue para sanção do governador Eduardo Leite.