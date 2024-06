Vinícius Júnior nunca se calou. Teve a coragem de enfrentar o racismo e, nesta segunda-feira (10), veio a prova de que ele colocou a Espanha a olhar para dentro de si e revisar sua história. A condenação de três jovens torcedores do Valencia a oito meses de prisão pelos insultos ao jogador, em maio de 2023, foi a primeira para esse crime. É tratada aqui na Espanha como um marco. A representante do Ministério Público tratou a decisão no tribunal como "um aviso aos navegantes de que atos racistas não sairão de graça e de que as vítimas saibam que estão protegidas".