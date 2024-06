Mesmo saindo atrás do placar, o Bahia segue 100% em casa no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, recebeu o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 11ª rodada, e venceu por 4 a 1. O time mineiro jogou com um jogador a menos desde os 24 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 1.