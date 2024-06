São Paulo sofre apagão, é goleado pelo Vasco e ouve olé' em São Januário

Instável, desorganizado e frágil na marcação, o São Paulo sofreu um apagão em parte do primeiro tempo, levou a virada do Vasco e conheceu a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. O time tricolor abriu o placar e indicou que dominaria o rival que luta para não cair, mas foi apático e saiu de São Januário goleado por 4 a 1 na noite deste sábado. Jovens revelados pela vascaína, Guilherme Estrella e Leandrinho marcaram e foram dois dos destaques da partida.