O Botafogo pode ver Flamengo e Palmeiras abrirem vantagem na briga pela liderança e até mesmo sair do G-4. Na tarde deste sábado (22), foi derrotado pelo Criciúma, por 2 a 1, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Barreto abriu o placar para o time catarinense, Lucas Halter empatou, mas Arthur Caíke definiu a vitória. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.