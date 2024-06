Este domingo (23) trouxe um mínimo de alívio para o Grêmio. Após a derrota para o Inter no Gre-Nal, o Tricolor gaúcho perigava finalizar a 11ª rodada do Brasileirão na lanterna da competição. No entanto, um resultado em outro clássico manteve a equipe de Renato Portaluppi na 19ª posição. Com a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Fluminense, o time de Fernando Diniz segue amargando a última colocação na competição.