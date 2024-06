O calvário do Corinthians no Brasileirão estava para aumentar neste domingo, mas o time buscou forças de onde poderia não haver para arrancar um empate com o Athletico-PR por 1 a 1. Na Ligga Arena, a equipe paulista foi dominada, mas o goleiro Matheus Donelli, um dos protagonistas da partida, e o zagueiro Cacá, que marcou nos acréscimos do segundo tempo, impediram que o time deixasse Curitiba sem pontuar.