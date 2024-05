O técnico Dorival Jr. anunciou no começo da tarde desta sexta-feira (10) a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América. Sem Neymar, que ainda se recupera de cirurgia no joelho na qual foi submetido ainda no ano passado, o treinador ressaltou a necessidade de que diferentes jogadores dividam o protagonismo. A resposta foi dada após uma pergunta sobre se Vinicius Jr. deveria assumir o papel de líder da equipe diante da ausência de Neymar e do bom momento que vive no Real Madrid.