Um dos grandes nomes do esporte brasileiro e aposta de medalha nos Jogos Olímpicos, o baiano Isaquias Queiroz venceu neste sábado (11) a final do C1 500m da etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. Vale lembrar que esta distância não será disputada em Paris e que o brasileiro é o atual campeão olímpico do C1 1.000 metros.