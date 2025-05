Felipe Anderson celebra retorno do bom futebol no Palmeiras: 'Feliz por voltar a contribuir'

O Palmeiras vive seu melhor momento no ano, com lideranças do Brasileirão e da Libertadores movidas por apresentações seguras e 11 vitórias nas últimas 12 apresentações. O crescimento de rendimento do time reflete no retorno do bom futebol de alguns jogadores importantes, como Felipe Anderson, que não esconde a satisfação por voltar a contribuir dentro de campo depois de período de pouca utilização.