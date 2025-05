Nacional-URU anuncia ingressos esgotados para decisão contra o Inter

Setor destinado ao Inter no estádio Grand Parque Nacional.

São dois mil lugares à disposição dos colorados. Até o início da tarde desta quarta-feira (14), o Inter recebeu a confirmação de que restavam menos de 300 bilhetes à venda . O ingresso tem o valor de 45 dólares (cerca de 250 reais) e pode ser comprado através do site do Nacional.

Com capacidade para mais de 35 mil torcedores, o Grand Parque Central será o palco para a partida entre Nacional e Inter pelo Grupo F da Libertadores. O jogo é tratado como decisivo para os dois times . Os uruguaios vêm de vitória sobre o Bahia fora de casa. Já o Inter precisa pontuar após a derrota para o Atlético Nacional-COL.

