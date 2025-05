Lateral do Grêmio revela temor por lesão: "Não gosto de sair de jogo nenhum" 

João Pedro marcou o gol gremista na noite desta terça-feira. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio aguarda para esta quarta-feira (14) o resultado do exame médico que apontará a gravidade da lesão que tirou João Pedro do jogo contra o Godoy Cruz. Mas, no que depender do pessimismo do lateral-direito, a situação não será tão simples.

— Na verdade, nem foi no tornozelo. Eu estava sentindo uma dor na canela. Vou fazer exame amanhã (quarta-feira) e vamos ver como vai estar. Não gosto de sair de jogo nenhum. Eu treino mesmo com dor. Então, acredito que alguma coisa (lesão) vai ter, por eu não estar aguentando e ter que sair do jogo — declarou o atleta na zona mista da Arena.

Autor do gol gremista no empate com os argentinos na noite desta terça (13), o camisa 18 já apresentou problemas semelhantes nesta temporada.

Ainda em fevereiro, precisou ser substituído contra o São Raimundo, em Boa Vista, na primeira fase da Copa do Brasil.

Na ocasião, teve diagnosticada uma lesão ligamentar extensa no tornozelo esquerdo e, mesmo assim, seguiu jogando no sacrifício pelo fato do time estar disputando a fase decisiva do Gauchão.

Terceira opção

Desta vez, caso tenha de ficar afastado, o técnico Mano Menezes precisará recorrer a João Lucas, que é a terceira opção do elenco, contra o São Paulo, no sábado (17), no Morumbi, pelo Brasileirão.

A outra alternativa, Igor Serrote, passará por cirurgia para corrigir fratura no punho esquerdo.