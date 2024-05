Kayky Mota é o sétimo nadador brasileiro a se garantir nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A vaga veio com a vitória na final dos 100m borboleta nesta sexta-feira (10), na Seletiva Olímpica disputada na sede da Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. O nadador já havia obtido o índice no Mundial de Fukuoka, em 2023, e confirmou a classificação com a medalha de ouro.