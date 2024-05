A expectativa nesta quarta-feira no Troféu Brasil, disputado no CDA da Aeronáutica, no Rio, era pela final dos 100m costas. Mas logo na primeira decisão é que veio o grande resultado da noite, com Nick Albiero conseguindo o índice olímpico nos 200m borboleta. Nascido nos Estados Unidos, o atleta que optou por defender as cores do Brasil se garantiu em Paris-2024 com 1min55s52. Superou a marca em 0s26.