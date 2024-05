Maria Fernanda Costa, a Mafe, é o grande nome do Troféu Brasil, disputado no CDA da Aeronáutica, no Rio. Um dia após conquistar o ouro nos 400m livre alcançando o índice olímpico pela quarta vez, ele voltou a brilhar nesta terça-feira ao ganhar os 200m livre superando seu recorde sul-americano em 0s48.