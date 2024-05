Uma iniciativa da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e de grandes nomes da modalidade, iniciada na sexta-feira (10), será mais uma fonte de recursos para as vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Um leilão solidário na CBB Store com peças históricas de atletas como Tiago Splitter, Kamilla Cardoso, Oscar Schmidt, entre outros, está sendo promovido e todo o valor arrecadado será repassado para instituições que trabalham no resgate, acolhimento e reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas no estado.