O Brasil teve mais um dia frustrante no Grand Slam de judô Dushanbe, no Tajiquistão. A competição do circuito mundial da modalidade conta pontos na corrida olímpica, mas os brasileiros não tiveram grande desempenho. O melhor resultado foi da médio (ate 70kg), Luana Carvalho, que ficou na sétima colocação. Já Ellen Froner(70kg), Nauana Silva e Gabriella Matena (63kg) caíram na primeira rodada.