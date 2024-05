O futebol brasileiro segue se mobilizando para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. A ação, desta vez, vem do Rio de Janeiro. O Botafogo realizará um treino aberto no domingo (26), às 10h, no Estádio Nilton Santos, visando arrecadar fundos para apoiar as vítimas do Rio Grande do Sul. O clube pede que os torcedores comprem ingressos solidários a partir de R$ 10, sem limite de quantidade, e façam doações ao acessar o estádio.