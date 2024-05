Após a eliminação do ídolo Rafael Nadal, a torcida espanhola sofreu mais uma grande decepção nesta quarta-feira (1º). Apontado como sucessor do veterano de 37 anos, que encaminha o final de sua carreira, Carlos Alcaraz não vai defender o bicampeonato do Masters 1000 de Madri, onde vinha de 14 vitórias seguidas.