Os espanhóis queriam ver seus dois astros de gerações distintas nas quartas de final e lotaram a quadra principal do complexo de Madri para incentivar o veterano Rafael Nadal e o talentoso Carlos Alcaraz. O experiente jogador fechou o dia com derrota para Jiri Lehecka (7/5 e 6/4) e se despediu do Masters 1000, onde ergueu cinco títulos e brilhou na vitoriosa carreira, enquanto o jovem de 19 anos venceu o alemão Jan-Lennard Struff e manteve sua invencibilidade no torneio, onde venceu as duas edições anteriores.