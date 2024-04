Diversos eventos na região da orla do Guaíba modificarão o trânsito da região durante o fim de semana. As mudanças começam a partir da noite desta sexta-feira (12), primeiro dia do Circuito Brasileiro de Skate STU National 2024, realizado no Trecho 3 da Orla. A competição vai até o domingo (14) — em caso de chuva, a competição pode sofrer alterações.