A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro está próxima de ter um novo sócio majoritário. Ronaldo Fenômeno está em conversas avançadas para vender sua parte nas ações para Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH e conselheiro do clube mineiro. A informação foi divulgada pelo jornal local No Ataque e confirmada pelo Estadão.