A brasileira Bia Haddad Maia garantiu vaga nas oitavas de final do WTA 1000 de Madri, neste sábado (27), ao superar a norte-americana Emma Navarro por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h52min de confronto. A paulista esbanjou solidez, principalmente no saque, e faturou sua segunda vitória no saibro espanhol.