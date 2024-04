O brasileiro Thiago Monteiro foi responsável por uma das maiores surpresas do circuito da ATP na temporada. Neste sábado (27), com um duplo 6/4, em 1h35min de partida, ele derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo colocado no ranking mundial e que nas duas últimas semanas havia se sagrado tricampeão do Masters de Monte Carlo e terminado com o vice-campeonato do ATP 500 de Barcelona.