O brasileiro Thiago Wild voltou a conquistar um grande resultado nesta sexta (26), ao se classificar para a terceira rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Com um duplo 6/4, em 1h28min de partida, ele derrotou o italiano Lorenzo Musetti, 29º do mundo, e agora vai encarar quem vencer o confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz e o cazaque Alexander Shevchenko, que se enfrentam ainda nesta sexta.