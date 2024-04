Acostumada a disputar finais e atual campeã do Aberto da Austrália, a belarussa Aryna Sabalenka vem sofrendo no circuito nos últimos torneios. Nesta sexta-feira (26), a número 2 do mundo precisou de três sets para largar com vitória na defesa do título do WTA 1000 de Madri, na Espanha. Diante da polonesa Magda Linette, avançou com 6/4, 3/6 e 6/3 após 2h12min de partida.