A Champions League já tem os quatro semifinalistas da temporada 2023/24: de um lado, PSG e Borussia Dortmund disputam uma vaga na final. O vencedor vai encarar quem se der melhor entre Real Madrid e Bayern de Munique, que se classificaram nesta quarta-feira (17). Os jogos de ida estão marcados para 30 de abril e 1º de maio, e as partidas de volta, em 7 e 8 do mesmo mês. A final será em 1º de junho, no Wembley, em Londres.