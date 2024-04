O primeiro ato oficial do STU National em Porto Alegre, a terceira etapa do circuito brasileiro, foi realizado na manhã desta quinta-feira (11), à beira do Rio Guaíba. Uma entrevista coletiva de imprensa foi organizada pelos responsáveis pelo evento e contou com a presença de seis skatistas (Sofia Godoy e João Lucas Alves, ambos gaúchos, Lucas Rabelo, Isabelly Ávila, Kalani Konig e o paraskatista Vini Sardi) e também de autoridades do munícipio, como o prefeito Sebastião Melo e a secretária de Esporte, Lazer e Juventude, Ana Paula Bastos.