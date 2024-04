Apesar de uma temporada irregular, com oito vitórias e nove derrotas, a brasileira Bia Haddad Maia segue entre as 15 melhores do ranking mundial da Associação de Tênis Feminino (WTA). Na lista divulgada nesta segunda-feira (1), a paulista permanece na 13ª posição, com 2.870 pontos e está a 568 pontos da letã Jelena Ostapenko, décima colocada.