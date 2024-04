Em sua temporada de despedida do circuito profissional, a tenista norte-americana Danielle Collins voltou a brilhar neste sábado (30). Ela se sagrou campeã do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, ao vencer na final a cazaque Elena Rybakina, atual número quatro do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 2h02min de partida.